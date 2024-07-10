الأصغر في التاريخ.. لامين يامال يحقق رقما قياسيا في مباراة إسبانيا وفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة، لامين يامال، رقما قياسيا تاريخيا في مباراة نصف نهائي يورو 2024 ضد فرنسا.

وسجل يامال هدف التعادل للمنتخب الإسباني في مرمى فرنسا بالدقيقة 21، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفا في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو".

وقبل ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاده السابع عشر، حطم يامال الرقم القياسي السابق بفارق 18 شهرًا تقريبا.

قائمة أصغر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ اليورو

1.لامين يامال (أسبانيا ضد فرنسا في 9 يوليو 2024 ) - 16 سنة و362 يومًا

2.يوهان فونلانثين ( سويسرا ضد فرنسا في 21 يونيو 2004 ) - 18 عامًا و141 يومًا.

3.واين روني ( إنجلترا ضد سويسرا في 17 يونيو 2004 ) - 18 سنة و237 يوم.

4.ريناتو سانشيز ( البرتغال ضد بولندا في 30 يونيو 2016 ) - 18 سنة و317 يومًا.

5.دراجان ستويكوفيتش ( يوغوسلافيا ضد فرنسا في 19 يونيو 1984 ) - 19 يومًا، 108 يومًا.

6.أردا جولر ( تركيا ضد جورجيا في 18 يونيو 2024) - 19 يومًا، 114 يومًا.

7.كريستيانو رونالدو ( البرتغال ضد اليونان في 12 يونيو 2004 ) – 19 سنة و 128 يوم.

8.فيرينك بيني ( المجر ضد إسبانيا في 17 يونيو 1964 ) - 19 عامًا و183 يومًا.

9.كريستيان شيفو ( رومانيا ضد إنجلترا في 20 يونيو 2000 ) - 19 عامًا و238 يومًا.

10.باتريك كلويفرت ( هولندا ضد إنجلترا في 18 يونيو 1996 ) - 19 عامًا و353 يومًا.

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