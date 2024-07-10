ريال مدريد يعلن رقم قميص كيليان مبابي

أعلن نادي ريال مدريد، عن رقم قميص لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2024/2025، الفرنسي كيليان مبابي.

وكان مبابي انضم إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل وحتى 5 سنوات مقبلة عقب رحيله من باريس سان جيرمان.

ونشر ريال مدريد صورة تحتوي على رقم مبابي الذي سيرتدي القميص رقم 9 وهو نفس القميص الذي ارتداه، كريستيانو رونالدو، في بداية مشواره مع الميرينجي.

وسينتظر مبابي رحيل مودريتش قائد ريال مدريد في الموسم المقبل ليحصل على القميص رقم 10.

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بينما يرتدي القميص رقم 7 الذي يرتديه مبابي مع باريس سان جيرمان، فينيسيوس جونيور، وبالتالي سيكون من الصعب أن يحصل اللاعب الفرنسي عليه.

أرقام قمصان لاعبي ريال مدريد الجديدة

إدواردو كامافينجا من 12 إلى 6 (بعد رحيل ناتشو).

فيدي فالفيردي من 15 إلى 8 (بعد اعتزال توني كروس).

أوريلين تشواميني من 18 إلى 14 (بعد رحيل خوسيلو).

أردا جولر من 24 إلى 15.

خيسوس فاييخو 18 (بعد العودة من الإعارة في غرناطة)