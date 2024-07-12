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النصر السعودي يفتح ملف تجديد عقد رونالدو والبرتغالي يحدد موقفه

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رونالدو - النصر - الدوري السعودي

رونالدو - النصر - الدوري السعودي

بدأ نادي النصر السعودي مفاوضاته مع البرتغالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل تمديد عقده.

وأكد الصحفي بن جاكوبز أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يرغب في خوض تحدٍ جديد بعد رفضه استبعاد إمكانية المشاركة في كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن رونالدو يركز بشكل كامل على الفوز بمزيد من الألقاب بدلاً من مغادرة النصر وسط تكهنات حول انتقال محتمل إلى باير ليفركوزن.

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ونوه إلى أنه بحلول موعد بطولة كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، سيكون نجم السابق قد بلغ 41 عامًا.

وهناك رغبة لدى نادي النصر السعودي في أن يستمر الأسطورة البرتغالية في اللعب في حتى ذلك الحين.

وكان رونالدو صاحب الـ39 عامًا قد انضم إلى النصر السعودي قادمًا من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2022، وشارك خلال 64 مباراة حتى الآن وسجل خلالهم 70 هدفًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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