النصر السعودي يفتح ملف تجديد عقد رونالدو والبرتغالي يحدد موقفه

بدأ نادي النصر السعودي مفاوضاته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل تمديد عقده.

وأكد الصحفي بن جاكوبز أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يرغب في خوض تحدٍ جديد بعد رفضه استبعاد إمكانية المشاركة في كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن رونالدو يركز بشكل كامل على الفوز بمزيد من الألقاب بدلاً من مغادرة النصر وسط تكهنات حول انتقال محتمل إلى باير ليفركوزن.

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ونوه إلى أنه بحلول موعد بطولة كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، سيكون نجم ريال مدريد السابق قد بلغ 41 عامًا.

وهناك رغبة لدى نادي النصر السعودي في أن يستمر الأسطورة البرتغالية في اللعب في السعودية حتى ذلك الحين.

وكان رونالدو صاحب الـ39 عامًا قد انضم إلى النصر السعودي قادمًا من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2022، وشارك خلال 64 مباراة حتى الآن وسجل خلالهم 70 هدفًا.