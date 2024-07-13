نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين النصر والهلال في الدوري السعودي

كشفت صحيفة، أن هناك صراعًا مشتعلًا بين إدارة نادي النصر والهلال من أجل التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم داخل نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لـ صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إدارة ناديي النصر والهلال يتصارعون من أجل ضم المدافع الألماني أنطونيو روديجير البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يلعب بصفة أساسية في تشكيل فريق ريال مدريد.

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وواصلت الصحيفة أن نادي النصر السعودي يحاول إغراء اللاعب روديجر بتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل قيادة دفاع العالمي خلال الموسم المقبل.

وأشارت أيضًا الصحيفة بأن روديجير على رادار الهلال السعودي أيضًا، من أجل خطة التدعيم بشكل قوي على مستوى الخط الخلفي للنادي.

وكانت فد كشفت بعض التقارير أن رونالدو لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن من تجديد عقده مع النصر خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه ينتهي تعاقده مع النصر 30 يونيو عام 2025.