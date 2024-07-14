الامارات | الشارقة يواجه الغرافة القطري وفريق تشيكي وديا بمعسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق كرة القدم بنادي الشارقة غدا الاثنين مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي الحالي في النمسا بلقاء فريق" أس كي لايسن" التشيكي، فيما يواجه في المباراة الودية الثانية نظيره فريق الغرافة القطري يوم 21 الجاري وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد الخارجي في إطار تحضيرات الفريق الموسم الكروي الجديد بقيادة مدربه الروماني كوزمين.

علما أن المعسكر الخارجي للشارقة سيستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل ويتضمن خوض خمس مباريات ودية، ويستهل الشارقة مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين بلقاء فريق دبا الحصن ضمن الجولة الأولى للدوري.