شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكينى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1- موعد مباراة الزمالك و الشرطة الكينى

تقام مباراة الزمالك والشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولى دون حضور جماهيرى.

2_ طاقم تحكيم زامبى لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكينى

أخطر الإتحاد الافريقي الكاف مسئولى الزمالك بإختيار طاقم ناميبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا

3_الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

4_ مشوار الزمالك والشرطة الكينى

وصل الشرطة الكيني، إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي حيث حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء بمجموع مباراتي دور الـ64.

بينما الزمالك قد أُعفى من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

5- نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك و الشرطة

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك و الشرطة الكينى بفوز الزمالك بهد ف دون رد أحرزه عبد الله لسعيد في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد نيايو السبت الماضى.

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