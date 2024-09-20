شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريب على استاده أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك الى التدريب مرة أخرى على ستاد المحلة بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض لقاءات الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويعمل حاليا مسئولي ستاد غزل المحلة على الانتهاء من تطوير الاستاد سريعا حيث تم تغير أرضية الملعب والمدرجات باحدث الإمكانيات.

وفى سياق أخر حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيرة التحدى الليبى 2 -1 في المباراة الودية التي جمعتهم منذ قليل على احد ملاعب القاهرة ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتمكن محمد حمدي زكي من تسجيل ثنائية غزل المحلة في الدقيقة الأولى والدقيقة 20 بينما جاء فريق التحدي عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود .