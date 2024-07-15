دي ماريا.. راقص التانجو الملقب بـ رجل النهائيات

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل أنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأسبق، الستار على مسيرته الدولية بشكل مثالي فجر الإثنين.

وحقق أنخيل دي ماريا مع منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2024 بالفوز 1-0 على كولومبيا في النهائي الذي خاض 117 دقيقة منه.

حيث أكد أنخيل دي ماريا، لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إنه كان يحلم دائما بإنهاء مسيرته كلاعب دولي بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

وقال دي ماريا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو يبكي: "كان هذا مكتوبا، كان بهذه الطريقة. حلمت دائما أننا سنفوز بكأس هذه البطولة، وأنني سأعتزل بهذه الطريقة".

وأضاف: "لدي الكثير من المشاعر الجميلة التي لا يمكن وصفها. سأظل ممتنا للأبد لهذا الجيل الذي جعلني أحقق أشياء كنت أعتقد أنها كثيرة".

ويرى دي ماريا أن التتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي هو النهاية المثلى والأفضل لمسيرته المدججة بالنجاحات على مدار 16 عاماً دافع فيها عن ألوان الألباسيليستي.

وكان أنخيل يبكي من الفرح؛ حيث كانت هذه هي المباراة النهائية السابعة التي يخوضها دي ماريا مع المنتخب الوطني، كما أنه توج باللقب الدولي الرابع على التوالي: كوبا أمريكا 2021، وفيناليسما 2022 وكأس العالم 2022 بقطر، وبطولة كوبا أمريكا 2024.

دي ماريا.. الملقب بـ رجل النهائيات

يعد دي ماريا هو أيقونة النهائيات رفقة المنتخب الأرجنتيني لنجاحه دوماً في وضع بصمة قوية في المباريات الحاسمة.

وسجل دي ماريا هدف فوز الأرجنتين بذهبية كرة القدم في أولمبياد بكين 2008 في مرمى نيجيريا يوم 23 أغسطس.

ونجح دي ماريا في نهائي كوبا أمريكا 2021 في ملعب ماراكانا بالبرازيل في أن يسجل هدف تتويج الألباسيليستي على حساب أصحاب الأرض، ليمنح منتخب بلاده اللقب الـ15 في تاريخه والذي عادل به أوروغواي كأكثر منتخبين تتويجاً باللقب حينها.

أما أهم إنجازات دي ماريا فكان تسجيل الهدف الثاني وصناعة ركلة جزاء في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ضد فرنسا، في مباراة انتهت 3-3 وحسمها التانغو بركلات الترجيح ليحققوا لقب المونديال لأول مرة منذ 36 عاماً وللمرة الثالثة في تاريخهم.

وبعيداً عن منتخب الأرجنتين، حقق دي ماريا مع ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 على حساب أتلتيكو مدريد والذي منح الميرينغي اللقب العاشر حيث صنع هدف فريقه الثاني.

قبلها بـ3 سنوات صنع دي ماريا للبرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز 1-0 على برشلونة في نهائي كأس الملك 2011 في ملعب ميستايا بعرضية أكملتها رأس الدون إلى داخل الشباك.

هذا بالإضافة لتسجيله لهدف ضد إيطاليا في كأس الفيناليسما.

بداية دي ماريا بقميص الأرجنتين

شارك دي ماريا للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في 6 سبتمبر 2008 أمام باراجواي في مباراة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010.

وكانت تلك المباراة هي بداية لمسيرة استثنائية تضمنت خوضه 154 مبارا دولية على مدار 16 عاما، ويعد دي ماريا ثالث أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني خلف ليونيل ميسي (186) وخلف خافيير ماسيكرانو (147).

وسجل دي ماريا 31 هدفاً وصنع 32، بإجمالي 63 مساهمة تهديفية، مع منتخب بلاده خلال مسيرته الدولية .