شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل بيراميدز.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 من كأس مصر بعد الفوز على نظيره النصر برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من منافسات دور الـ32.

وتقدم بيراميدز عن طريق يوسف أسامة في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، ثم سجل مروان حمدي هاتريك للفريق السماوي في الدقائق 22 و37 و52.

وبهذا الفوز يتأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 ويلاقي في هذه المرحلة نظيره أبو قير للأسمدة الذى فجر مفاجأة البطولة بإقصاء الاتحاد السكندري من دور الـ32.

وجاءت مواجهات دور الـ16 كالتالي:

فاركو ضد الفائز من الأهلي أو الألومنيوم

الطلائع ضد الفائز من الزمالك أو بروكسي

البنك الأهلي - المصري

بيراميدز - أبو قير للأسمدة

الترسانة - الجونة

الإسماعيلي - سموحة

فيوتشر - إنبي

سيراميكا - زد