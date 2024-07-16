شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين ببلدية المحلة لاستكشاف المصري قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، بالمباريات السابقة لفريق المصري، وآخرها مواجهة بلدية المحلة فى الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل مواجهة الأحد.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى المصرى، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 28 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن تجديد شكوى النادي إلى اتحاد الكرة، لطلب إعادة مباراة بيراميدز بالدوري، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال شكوى جديدة إلى اتحاد الكرة بخصوص مباراة بيراميدز، موضحا أنها الشكوى الثالثة التي أرسلها النادي بخصوص نفس القضية إلى اتحاد الكرة ولم يأت أي رد من الاتحاد حتى الآن.

وأضاف عادل، أنه مع استمرار تجاهل اتحاد الكرة لشكاوى المقاولون، فالنادي سيلجأ إلى الفيفا في الخطوة المقبلة.

وتقدم نادي المقاولون العرب، في وقت سابق، باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.