محمد صلاح يتفوق على لاعبي ليفربول في “السباق القاسي”

تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على زملائه في الفريق في سباق قاسي.

وقدم محمد صلاح أداءًا استثنائيًا في تدريبات الريدز التي أقيمت الأربعاء، وفقًا لكونال مورتاج، مدرب اللياقة البدنية لفريق ليفربول.

وبدأ ليفربول تدريباته تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، ضمن استعداداته للموسم الجديد والذي شهد غياب بعض اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

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وأكدت صحيفة “ذا أثليتك”، أن مورتاج طالب لاعبي ليفربول بإظهار عقليتهم قائلاً: “من المهم أن تظهر عقليتك، أظهروا للفتيان كيف يتم ذلك كقادة في المجموعة”.

وانطلق محمد صلاح وواتارو إندو في اختبار السباق القاسي والذي كانت مدته 6 دقائق بحسب ما أكدت الصحيفة، وتفوق خلاله الفرعون المصري وارتقى إلى مستوى التحدي وغطى مساحة أكبر من أي من زملائه في الفريق.

وشددت الصحيفة أن محمد صلاح عاد للموسم التحضيري الأسبوع الماضي في حالة مذهلة، وقام بوضع المعايير لزملائه ليتبعوها في صالة الألعاب الرياضية وفي التدريب، كما أنه ظهر كالنموذج المثالي لمجموعة اللاعبين الشباب.