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يوفنتوس يعلن رحيل نجم وسط فرنسا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل لاعب خط الوسط المدافع الفرنسي أدريان رابيو، بعد 5 سنوات قضاها مع السيدة العجوز، حيث انضم إلى اليوفي عام 2019 من باريس سان جيرمان، وفاز بلقب الدوري وكأس إيطاليا مرتين والسوبر المحلي وخاض 212 مباراة مع الفريق.

وانتهى عقد رابيو مع يوفنتوس في 30 يونيو الماضي ولم يتم الاتفاق على التجديد وبالتالي رحل اللاعب بالمجان ولم يحسم وجهته المقبلة خاصة وأنه كان يشارك مع فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وودع البطولة من نصف النهائي بالخسارة أمام إسبانيا.

ويمتلك رابيو العديد من العروض الأوروبية وعلى رأس الأندية ميلان المنافس المباشر لفريقه السابق وأيضًا من أندية الدوري السعودي.

كما يحظى رابيو باهتمام من بعض أندية الأخرى مثل نابولي وإنتر ميلان لكن تبقى العقبة الكبرى أمام التعاقد معه هي مطالبه المالية المرتفعة والمقدرة بنحو 9 ملايين يورو سنوياً بعد خصم الضرائب.

 

وتعد الأندية القادرة على تحمل هذا الرقم هي أندية الممتاز، ووفقاً لتقارير صحفية فإن هناك اهتمام من ونيوكاسل ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات رابيو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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