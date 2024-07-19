الامارات | 50 لاعباً يتنافسون على «الشطرنج الخاطف» بمكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، اليوم، بطولة للشطرنج الخاطف، احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج، وتهدف إلى الجمع بين عالمي الشطرنج والقراءة، بما يدعم تعزيز المهارات الذهنية والثقافية للمشاركين.

ويشارك في البطولة 50 لاعباً، للفوز بمجموعة قيمة من الكتب المميزة التي تضم إصدارات حديثة في مجالات الأدب والعلوم والفنون.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد المزروعي، أن «الهدف من هذه الفعاليات توفير بيئة تعليمية ترفيهية تُثري العقول، وتُشجع على التفكير النقدي والإبداعي، إذ تعد الشطرنج والقراءة من الأدوات القوية لتنمية المهارات الذهنية».

وقال في تصريحات صحافية: «فخورون باحتضان مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعليم، تماشياً مع التزامنا الراسخ بتعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع».

من جهته، قال رئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر: «إن بطولة الشطرنج الخاطف التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الاتحاد المستدامة لتعزيز الأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات الذهنية والإبداعية، وتعزز من قدرتهم على التفكير العميق والتحليل الاستراتيجي».

وأضاف «تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم المجتمع، وتوفير منصات تفاعلية تتيح للأفراد تطوير قدراتهم العقلية والاستفادة من الشطرنج كوسيلة تعليمية وترفيهية».