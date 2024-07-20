طاقم تحكيم ألماني لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.

ويتولى الألماني فيليكس تسفاير قيادة المباراة ويساعده كل من، روبرت كيمبتير ويان زيدال، ودانيال شلاجر حكم رابع.

ويجلس في غرفة الفيديو "VAR" ساشا ستيجمان، ويساعده مايك بيكيل.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

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