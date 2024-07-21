شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور جماهيري.. خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز غدا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 10:07 ص

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي باستاد الدفاع الدولي في الثامنة مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير للاستاد، ومنع اصطحاب الألعاب النارية ، وممرات اللاعبين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية طاقم التحكيم الألماني بقيادة فيلكس تسفاير الذي يدير المباراة.

وكان النادى الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى أمام بيراميدز والزمالك والمصرى.

وكانت مباراة الدور الأول فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعد خوض 28 مباراة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بـ63 نقطة من 25 مباراة.