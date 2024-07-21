اَرسنال يتعاقد مع الحارس تومي سيتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف اَرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع الحارس تومي سيتفورد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات القوية التي اللاعب مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي.

جاء تعاقد اَرسنال مع تومي سيتفورد بتوصية من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز.

وأكد النادي في بيان رسمي عن تعاقده مع الحارس الإنجليزي، تومي سيتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد اَرسنال عن أن سيتفورد وقع عقدًا لمدة 4 سنوات حتى موسم 2028 مع الفريق الإنجليزي، بينما بلغت قيمة انتقال سيتفورد من أياكس أمستردام إلى آرسنال، مليون يورو إلى جانب إضافات.

ويرغب اَرسنال في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين في الجولات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.