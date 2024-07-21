شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات كريم العراقي وأمادو با في مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر للدوري والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق السادس والعشرين من يوليو الجاري.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .