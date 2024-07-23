مدير الاتحاد الإنجليزي: الدوري المصري يحتاج للعمل أكثر ليتطور

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أدريان بيفنجتون مدير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السابق، عن كواليس رحيل جاريث ساوثجيت من تدريب منتخب إنجلترا عقب خسارة يورو 2024.

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وقال بيفنجتون في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "ساوثجيت هو من طلب الرحيل عن تدريب منتخب إنجلترا ولم يتم إقالته، والاتحاد الإنجليزي يحترمه كثيرا ويحترم العمل الذي قدمه مع المنتخب".

وتابع: "ساوثجيت شعر أنه بحاجة للتوقف والحصول على راحة وهو يعرف جيدا أن هذا هو القرار الصحيح".

وأضاف: "تأثر منتخب إنجلترا برحيل ساوثجيت؟ عامل الوقت هو من سيتحكم في الأمر، ولكني بشكل شخصي أنا كنت أحبه ولكن خليفته هو نا سيوضح الأمر خاصة وأننا لدينا العديد من العناصر المميزة في المنتخب".

وواصل: "سارينا ويجمان مدربة منتخب السيدات كانت مرشحة بالفعل بسبب سيرتها الذاتية المميزة، وكلوب أيضا مرشحا بسبب مسيرته".

وزاد: "هناك العديد من الأسماء المميزة أيضا المرشحة لتدريب إنجلترا مثل إيدي هاو وبوتشيتينو، ويجب أن يختار الاتحاد الإنجليزي المدرب الإنجليزي المميز، أو الذي لديه خبرة في الدوري الإنجليزي".

وعن إعلان الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه عن حاجته لمدرب للمنتخب والتقدم بسير ذاتية قال: "أرى أن هذا إجراء طبيعي وهو أمر يتم فقط من أجل مراعاة المساواة والمنافسة بين المدربين، ولكني أرى أن الذين يملكون سير مميزة مثل الذين ذكرتهم لن يتقدموا بالطبع".

وأتم تصريحاته متحدثا عن طريقة تنظيم الدوري المصري وتطويره قائلا: "لا أريد بالطبع التدخل في عمل غيري، ولكن في رأي الشخصي يجب على المسؤولين عن كرة القدم في مصر أن يكون هناك تنظيم أكبر والتطوير يجب أن يكون نتيجة عمل جماعي كامل وشاق، وهذا الأمر يحتاج إلى المهارات التنظيمية".