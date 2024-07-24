نجم منتخب إيطاليا يضع قدما في الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أحد نجوم منتخب إيطاليا، وضع قدما في الدوري السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسبما أفاد موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن جياكومو بونافينتورا، اللاعب السابق لميلان ومنتخب إيطاليا، سيغادر إلى الرياض من أجل استكمال إجراءات انتقاله للدوري السعودي.

ولم يتم حتى الآن تحديد النادي السعودي الذي سينضم إليه بونافينتورا، البالغ من العمر 35 عامًا، حيث سيتفق أولًا على الشروط الاقتصادية للعقد مع رابطة الدوري.

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ويعد النجم الإيطالي متاحًا الآن كصفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع فيورنتينا بنهاية الموسم الماضي.

وسجل بونافينتورا 20 هدفًا في 126 مباراة مع الفيولا، في الدوري الإيطالي على مدار 4 سنوات، كما سبق أن مثل ميلان لمدة 6 مواسم.

وذكر “فوتبول إيطاليا” أن بعض أندية الكالتشيو، مثل كومو وجنوى وتورينو، كانت ترغب في التوقيع مع بونافينتورا، إلا أنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي.