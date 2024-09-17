لاتسيو يفوز على هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي لاتسيو الفوز على نظيره نادى هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم لاتسيو بالهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق بولاي ديا، ثم أدرك فيرون التعادل في الدقيقة 7 عن طريق كاسبر تينجشتيت، ثم عاود لاتسيو التقدم مجددا بالهدف الثاني عن طريق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة، أوقف "النسور" مسلسل نزيف النقاط في الجولتين الماضيتين بخسارة أمام أودينيزي (2-1)، ثم تعادل أمام ميلان (2-2).

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 7 نقاط في المركز السادس.

بينما تجرع فيرونا مرارة الخسارة الثانية له في أول 4 مباريات، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع

