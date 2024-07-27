"بعد الفوز على المصري".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 69 من 27 مباراة خاضهم، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 52 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة من 31 مباراة خاضهم بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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