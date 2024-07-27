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أرسنال يغري رافينيا للانضمام إلى الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي رافينها جناح فريق الإسباني ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت تقارير صادرة اليوم أنه رغم انضمام اللاعب إلى جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن النادي الإنجليزي مازال متمسكا بفكرة التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نادي أرسنال سيكون على استعداد لتقديم 42 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، وتقديم الرقم 10 له، مستغلا اقتراب إميل سميث روي من الرحيل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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