كولر يحسم مصير انضمام النني لـ الاهلي

عرض مسئولو النادي الاهلي محمد النني، لاعب أرسنال الأسبق بشأن الانضمام إلى الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الاهلي موافقته المبدئية على ضم اللاعب، خاصة بعد رحيل الدولي المالي أليو ديانج، واقتراب محمد مجدي أفشة من الرحيل إلى صفوف نادي الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضًا: مستجدات مفاوضات احتراف محمد عبد المنعم في الدوري الإيطالي

وأبلغ السويسري مارسيل كولر على أن النني سيمثل إضافة قوية في وسط ملعب الفريق الأحمر بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، خاصة بعد مشاركته رفقة صفوف أرسنال الإنجليزي لمدة سبع سنوات.

وكان النادي الاهلي قد ضم يوسف أيمن قادمًا من نادي الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بندًا بالتجديد بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.