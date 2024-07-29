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علاء نبيل يعلن عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 29 يوليو 2024 01:07 ص

أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.

وقال علاء نبيل في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "هناك اهتمام كبير من المسؤولين في الدولة بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم من خلال مشروع جديد".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة ستساعدنا في المشروع، بمساندة الدولة المصرية، والجميع سيتفاجئ من التطوير".

وتابع: "سيكون هناك اهتمام بشكل أكبر بقطاعات الناشئين والبراعم، ونسعى لتطوير الكرة المصرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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