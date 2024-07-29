شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يعلن عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.

وقال علاء نبيل في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة dmc: "هناك اهتمام كبير من المسؤولين في الدولة بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم من خلال مشروع جديد".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة ستساعدنا في المشروع، بمساندة الدولة المصرية، والجميع سيتفاجئ من التطوير".

وتابع: "سيكون هناك اهتمام بشكل أكبر بقطاعات الناشئين والبراعم، ونسعى لتطوير الكرة المصرية".