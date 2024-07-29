"احتفل على طريقة رونالدو".. محمد السيد يتأهل لثمن نهائي سلاح المبارزة بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد المصري محمد السيد بطاقة التأهل إلى دور ثمن نهائي منافسات سلاح المبارزة بالنسخة الجارية من أولمبياد باريس 2024.

وتأهل محمد السيد، الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لثمن النهائي بعد فوزه على نظيره الكولومبي جون إديسون.

ومن المقرر أن يلتقي السيد نظيره الإيطالي أندريا سانتاريللي عند 04:05 عصر اليوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر ودّع الثنائي محمد ياسين ومحمود محسن منافسات سلاح المبارزة من دور الـ32.

اقرأ أيضًا:

بركات يرد على غضب زيزو مع المنتخب الأولمبي

أولمبياد باريس.. وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمات البعثة المصرية في فرنسا

عمر عصر يتأهل لمنافسات دور الـ 32 لتنس الطاولة بأولمبياد باريس