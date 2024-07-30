شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر فرحة وحيدة فى ملخص نتائج اليوم الثالث للبعثة المصرية بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت البعثة المصرية مشاركتها فى مختلف المنافسات بدور الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث كان تأهل البطل المصرى عمر عصر إلى دور الـ16 بتنس الطاولة، هو الفرحة الوحيدة فى مجمل النتائج البعثة المصرية خلال مشاركتها فى المنافسات لليوم الثالث، بينما جاءت باقى النتائج على خلاف ما تتمناه الجماهير.

عمر عصر

واصل البطل المصرى عمر عصر تألقه فى أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز على بطل الإكوادور البيرتو مينو 4-0، ويلتقى عمر عصر فى دور الـ16 ببطل كازاخستان، وجدير بالذكر أن عمر عصر كان قد تأهل إلى دور الـ 8 بأولمبياد طوكيو الماضية 2020.

سلاح الشيش

شارك 3 لاعبين مصريين في منافسات سلاح الشيش، وهم محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم وعبد الرحمن طلبة، وودع علاء الدين أبو القاسم المنافسات دور الـ32، بينما بلغ عبد الرحمن طلبة دور الـ16، فيما كانت النتيجة الأفضل لصالح محمد حمزة الذي توقفت مغامرته عند دور الـ8، فيما سينتظر الثلاثى منافسات الفرق التي تنطلق خلال أيام.

سلاح السابر

حالة كبيرة من التعاطف الجماهيرى حظيت بها البطلة المصرية ندى حافظ، بعدما أعلنت أنها شاركت في منافسات سلاح السابر بأولمبياد باريس 2024 أثناء حملها في الشهر السابع، كما تمكنت رغم ذلك من تجاوز دور الـ32 قبل أن تودع من دور الـ16، وهزمت ندى التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد بعد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي في الـ32 قبل خسارتها على يد الكورية الجنوبية جيون هايونج في الـ16.

منتخب اليد

تلقى المنتخب الوطني لليد أول هزيمة خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية القائمة، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27، حيث يعد منتخب الدنمارك من أقوى المنتخبات على الساحة الدولية، ورغم أن المنتخب الوطني أنهى الشوط الأول من المباراة متأخراً في النتيجة بفارق 10 أهداف كاملة، غير أن الفراعنة أعادوا ضبط الأمور في الشوط الثاني وذللوا الفارق بشكل كبير، وينتظر المنتخب الوطني مواجهة فرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ومازال الفراعنة يمتلكون فرصة كبيرة في التأهل.

التجديف

فشل محمد قوطة وأحمد عبد العال في بلوغ نصف نهائي منافسات زوجي التجديف في أولمبياد باريس 2024 بعد أن ودعا التصفيات الرئيسية ثم الترضية على الترتيب بعيدًا عن مراكز التأهل إلى دور الـ4..