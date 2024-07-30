شكرا لقرائتكم خبر عن السويحلى الليبى يفاوض يوسف أوباما لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دائرة اهتمامات مسئولي فريق السويحلى الليبى، للانضمام الى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية.

وتحدث مسئولو النادى الليبى مع وكيل أوباما لمعرفة رأيه في الانتقال الى السويحلى، خاصة وأن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم، وحال نجاح الصفقة يكون أوباما ثانى لاعبى الزمالك الراحلين الى ليبيا بعد محمود علاء الذى انضم للسويحلى خلال الأيام الماضية.

وينتظر يوسف أوباما عقد جلسة بينه وبين مسئولي الزمالك لحسم مصيره سواء بالاستمرار مع الابيض او الرحيل عن الفريق وفقا لما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة

وكشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، عن موقف ناديه من ضم لاعبين من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وليد الترهوني ان ناديه تعاقد مع محمود علاء بشكل رسمي من الزمالك" ويسعى لضم لاعب من الزمالك يلعب في مركز المهاجم، ولكن لا يمكن أن أفصح عن هويته".