شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب الشباب يتعادل مع البرازيل في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب الشباب بقيادة ضياء السيد مع نظيره البرازيلي بهدف لكل فريق فى افتتاح مشوارهما بكأس العالم للشباب بكولومبيا فى مثل هذا اليوم 30 يوليو 2011.

أهدر لاعبو منتخب مصر للشباب فرصة الفوز على المنتخب البرازيلي بعد مباراة سريعة انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين، تقدم منتخب شباب البرازيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عشرة عن طريق دانيلو، قبل أن يدرك عمر جابر التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة والعشرين، وأهدر لاعبو منتخب مصر فرصًا عديدة طوال اللقاء لتحقيق الفوز على المنتخب البرازيلي ليحصد أبناء المدرب ضياء السيد نقطتهم الأولى في هذه البطولة.

دخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:أحمد الشناوي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، أحمد حجازي، أحمد صبحي، محمد النني، محمد حمدي زكي، علي فتحي، أحمد توفيق، محمد إبراهيم، محمد صلاح، عمر جابر.

ودفع ضياء السيد بالبدلاء محمد عواد وصالح جمعة وأحمد نبيل مانجا بدلأً من أحمد الشناوي ومحمد إبراهيم ومحمد صلاح في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني.