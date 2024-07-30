شكرا لقرائتكم خبر عن هشام مصباح: التتويج الأولمبى أغلى فرحة فى الحياة ورفع العلم لا يُنسى والان مع تفاصيل الخبر

يرى هشام مصباح بطل مصر فى الجودو أن تتويج أى رياضى بميدالية أولمبية هى الفرحة الأغلى فى تاريخه على الإطلاق.

وقال هشام مصباح فى مداخلة هاتفية لبرنامج يا حلو صبح عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "التتويج بميدالية أولمبية أغلى فرحة فى تاريخ أي رياضى، فلا يمكن أن أنسى لحظة رفع العلم المصري".

ويضيف هشام مصباح: "الجودو علمنى الصبر والمثابرة علمنى أشتغل على نفسى وأتعب عشان أوصل، ولازم نعرف إن الأبطال اللى بنشوفهم نتاج مجهود سنوات مش يوم وليلة".

وتابع بطل مصر فى الجودو: "بقول لبعثنا فى باريس أنتم وصلتم للحظة تحقيق الأهداف، لحظة بتتكرر مرة كل أربع سنين، بلاش تفرطوا فى الفرصة التاريخية".

وخاض هشام مصباح منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية مثابرا، حيث حقق البطل المصري الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه، والميدالية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد بكين 2008.

استطاع خلالها مصباح كسر ابتعاد الجودو عن الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية، والتي استمرت لمدة 24 عاما، منذ فوز البطل المصري محمد رشوان بالميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984

يذكر أن برنامج يا حلو صبح من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله وإيمان جمال، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.