شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من محمد الننى للجمهور عقب فوز المنتخب الاولمبى على إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد الننى قائد منتخب مصر الأولمبى بتوجيه تحية للجمهور المصري المتواجد في مدرجات الملعب الذى أحتضن مواجهة الفراعنة أمام إسبانيا برفقة زملائه اللاعبين واحتفالا بالتأهل إلى الدور الثانى لأولمبياد باريس.

وصل منتخب مصر الأولمبي إلى هدفه رقم 70 في الأولمبياد، والثالث في هذه النسخة من الأولمبياد، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي والكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر، في حراسة المرمى : حمزة علاء، وخط الدفاع : أحمد عيد - حسام عبدالمجيد - عمر فايد - كريم الدبيس، وفي الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - أحمد نبيل كوكا، و الهجوم : أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل إسبانيا أمام منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي: "حراسة المرمى: أليخاندرو إيتوربي، والدفاع: ميجيل جوتيريز - جون باتشيكو - كريستيان موسكيرا - مارك بوبيل، والوسط الدفاعي: أدريان بيرنابي - بينات تورينتيس، ودييجو لوبيز - سيرجيو كاميلو - أيمار أوروز، والهجوم: صامويل اوموروديون.