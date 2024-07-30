شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لجماهير الأهلى: أنتم الحافز الأكبر والأهم بكل خطوة في ظهرى والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر خاصة لجماهير المارد الأحمر، تزامنا مع قضاء محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، برفض استئنافه على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، حيث أيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

ونشر الشحات، عبر حسابه على انستجرام وفيس بوك صورا له من مباراة الأمس أمام سيراميكا، وهو يحتفل بالفوز مع الجماهير الحمراء، صحبها بتعليق: "من وسطكم بدأت الحكاية ومستمرة، حكاية عشق كيان كبير وعظيم أنتم الحافز الأكبر والأهم في كل خطوة في ظهري، جمهور عظيم سند وداعم.. أنتم كل الحكاية.. شكرا جمهور الاهلي الكبير الملهم".



الشحات

وقضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس المتهم لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً أتعاب محاماه.