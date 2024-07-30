شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة دفع 100 ألف دولار جديدة لـ إنبى بسبب زياد كمال والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة ما تم تداوله حول أحقيقة نادى إنبى في الحصول على 100 ألف دولار جديدة مكافأة تأهل منتخب مصر الاوليمبي لربع نهائي الأولمبياد ومشاركة زياد كمال لمدة 7 دقائق.

وأكد مسئولو نادى الزمالك لليوم السابع أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بشأن دفع 100 ألف دولار لنادى إنبى نظيره تأهل زياد كمال مع المنتخب الأولمبى إلى ربع النهائى.

وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواي الكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.