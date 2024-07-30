شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة دفع 100 ألف دولار جديدة لـ إنبى بسبب زياد كمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق – حسام الحاجالثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:11 م
كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة ما تم تداوله حول أحقيقة نادى إنبى في الحصول على 100 ألف دولار جديدة مكافأة تأهل منتخب مصر الاوليمبي لربع نهائي الأولمبياد ومشاركة زياد كمال لمدة 7 دقائق.
وأكد مسئولو نادى الزمالك لليوم السابع أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بشأن دفع 100 ألف دولار لنادى إنبى نظيره تأهل زياد كمال مع المنتخب الأولمبى إلى ربع النهائى.
أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.
ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.
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