شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. ضربة قوية لخط هجوم باراجواى قبل لقاء منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب باراجواي، في دور ربع نهائي منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب " فيلودروم"، في مدينة مارسيليا.

أولمبياد باريس 2024

وذكرت موقع "فيرسوس" الباراجواياني، أن منتخب باراجواي الأولمبي سيفتقد لخدمات ثنائي الهجوم مارسيلو فرنانديز وجوستافو كاباليرو، خلال مواجهة مصر، يوم الجمعة، في دور ربع النهائي بسبب الإيقاف.

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثانية خلال الفوز على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة مصر باراجوي، سوف يقابل المتأهل من لقاء فرنسا مع الأرجنتين، في دور نصف النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس

وتقام جميع مباريات الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024 لمسابقة كرة القدم رجال، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس.

المغرب × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 4 عصرا

اليابان × إسبانيا – الساعة 6 مساء

مصر × باراجواي- الساعة 8 مساء

فرنسا × الأرجنتين- الساعة 10 مساء