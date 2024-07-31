شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف بطلة تنس الطاولة لانتقادات السوشيال ميديا : "أن تقول خيرا أو لتصمت" والان مع تفاصيل الخبر

أعربت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، عن سعادتها لتحقيق المركز 17 علي العالم في أولمبياد باريس، مشيرة إلى أنها كانت أن تخدمها القرعة وتحقق مركز أكبر.

وقالت دينا مشرف لليوم السابع، أن تستغرب من انتقادات السوشيال ميديا للبعثة المصرية وطالبتهم بأن يقولوا خيرا أو لتصمت، ووجهت دينا مشرف رسالة إلى زميلتها هنا جودة أن المشوار ما زال طويل أمامها.