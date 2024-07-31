شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العوضى يخسر فى دور الـ 16 للملاكمة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر عمر العوضى بطل الملاكمة فى دور ال 16 فى أولمبياد باريس أمام بطل أوزبكستان بنتيجة 5-0 .يشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وحققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي: "أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهورمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء وبنتحفظ على ذكر التفاصيل طبقًا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظًا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقريرًا تفصيليًا من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أى مسئولية على اللاعبة والجهاز الفنى والإدارى ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة.