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نزال الملاكمة يشعل الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة حدثًا رياضيًا مثيرًا مع اقتراب موعد "005"، للملاكمة، حيث سيقام الحدث في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس في نورث سكوير مول.

‎تعد "005" أكثر من مجرد نزال ملاكمة، فهي وعد بتجربة لا تُنسى.

يدعو المنظمون عشاق والمغامرة لحضور هذا الحدث الاستثنائي الذي سيضم مواجهات نارية بين أبرز المقاتلين.
‎تفاصيل الحدث:
* المكان: نورث سكوير مول، العلمين الجديدة
* التاريخ: الجمعة 23 أغسطس و السبت 24 أغسطس 2024
‎لا تفوت فرصة الحضور!
‎يمكن حجز التذاكر عبر موقع tazkarti.com، حيث ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار التذاكر وشروط الدخول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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