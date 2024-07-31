شكرا لقرائتكم خبر عن نزال الملاكمة يشعل الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة حدثًا رياضيًا مثيرًا مع اقتراب موعد "005"، للملاكمة، حيث سيقام الحدث في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس في نورث سكوير مول.

‎تعد "005" أكثر من مجرد نزال ملاكمة، فهي وعد بتجربة لا تُنسى.

يدعو المنظمون عشاق الرياضة والمغامرة لحضور هذا الحدث الاستثنائي الذي سيضم مواجهات نارية بين أبرز المقاتلين.

‎تفاصيل الحدث:

* المكان: نورث سكوير مول، العلمين الجديدة

* التاريخ: الجمعة 23 أغسطس و السبت 24 أغسطس 2024

‎لا تفوت فرصة الحضور!

‎يمكن حجز التذاكر عبر موقع tazkarti.com، حيث ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار التذاكر وشروط الدخول.