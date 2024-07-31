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شكرا لقرائتكم خبر عن نزال الملاكمة يشعل الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة حدثًا رياضيًا مثيرًا مع اقتراب موعد "005"، للملاكمة، حيث سيقام الحدث في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس في نورث سكوير مول.
تعد "005" أكثر من مجرد نزال ملاكمة، فهي وعد بتجربة لا تُنسى.
يدعو المنظمون عشاق الرياضة والمغامرة لحضور هذا الحدث الاستثنائي الذي سيضم مواجهات نارية بين أبرز المقاتلين.
تفاصيل الحدث:
* المكان: نورث سكوير مول، العلمين الجديدة
* التاريخ: الجمعة 23 أغسطس و السبت 24 أغسطس 2024
لا تفوت فرصة الحضور!
يمكن حجز التذاكر عبر موقع tazkarti.com، حيث ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار التذاكر وشروط الدخول.
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