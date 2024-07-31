شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وإنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وإنبى، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

بدأ فريق الاتحاد بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، سيف تقا، كريم الديب

خط الوسط: فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش، سطوحي

خط الهجوم: فان ديرك، مابولولو.

البدلاء: عمر صلاح، شريف رضا، إسلام أبو سليمة، أحمد فهد، عمرو صالح، أحمد عيد، محمد فارس، مازن أشرف، عموري.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حارس المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: علي فوزي. احمد صبيحة. مروان داود. عبدالله عادل

خط الوسط: أحمد كالوشا، رفيق كبو، مودي ناصر، أحمد العجوز

خط الهجوم: أحمد أوفا، أحمد حواش

البدلاء: رضا السيد، محمد حتحوت، مصطفى شكشك، أحمد جمال، على أوسكار، محمد النحاس، فتحي السيد، خالد أحمد، يوسف عادل