شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وإنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وإنبى، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.بدأ فريق الاتحاد بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، سيف تقا، كريم الديب
خط الوسط: فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش، سطوحي
خط الهجوم: فان ديرك، مابولولو.
البدلاء: عمر صلاح، شريف رضا، إسلام أبو سليمة، أحمد فهد، عمرو صالح، أحمد عيد، محمد فارس، مازن أشرف، عموري.
بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:
حارس المرمى: بودي سمير
خط الدفاع: علي فوزي. احمد صبيحة. مروان داود. عبدالله عادل
خط الوسط: أحمد كالوشا، رفيق كبو، مودي ناصر، أحمد العجوز
خط الهجوم: أحمد أوفا، أحمد حواش
البدلاء: رضا السيد، محمد حتحوت، مصطفى شكشك، أحمد جمال، على أوسكار، محمد النحاس، فتحي السيد، خالد أحمد، يوسف عادل
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