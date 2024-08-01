شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للاعبى منتخب اليد: كنا الأقرب للفوز وننتظر منكم المزيد والان مع تفاصيل الخبر

التقى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب اليد عقب مباراة مصر وفرنسا والتي انتهت بالتعادل بين المنتخبين، حيث أعرب وزير الرياضة عن سعادته من أداء اللاعبين، مؤكدا أن المنتخب كان الأقرب للفوز.

وقال وزير الرياضة للاعبي منتخب اليد: "التعادل أمام منتخب فرنسا وعلى أرضه وسط جماهيره بمثابة الفوز وننتظر منكم المزيد في الأولمبياد".

وتعادل منتخب مصر لرجال كرة اليد مع نظيره الفرنسى بنتيجة 26-26، فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15-11 لصالح منتخب مصر فى شوط شهد تألق ملحوظ للحارس محمد على.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.