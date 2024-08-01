شكرا لقرائتكم خبر عن غرق لاعب ملاكمة داخل حمام سباحة بالترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالترسانة بحمام السباحة نصف أولمبى بالنادى، خلال تدريبات استشفاء فريقه مساء أمس الأربعاء.

وأكد أحمد الوليد التواصل مع طارق سعيد رئيس النادى المتواجد خارج القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان أعضاء النادى فوجئوا بغرق لاعب الملاكمة وفشلت محاولات إسعافه داخل النادى، وتم نقله لمستشفى إمبابه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.