شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف عبد الله السعيد من المشاركة مع الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الغموض تسيطر على مصير عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة مع فريقه أمام الجونة في المباراة المقرر لها غدا في إطار مباريات الجولة الأثانية و الثلاثون من بطولة الدورى الممتاز، دورى NILE

وحصل عبد الله السعيد لاعب الزمالك على راحة من تدريبات فريقه أمس الأربعاء الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع العلم أنه غاب اللقاء الأخير للفريق الأبيض امام المقاولون العرب بداعى الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.