شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب برحيل السولية إلى الدوري الليبي ويترك القرار النهائي للاعب والان مع تفاصيل الخبر

لا يمانع مسئولو النادي الأهلي من انتقال عمرو السولية لاعب وسط الفريق إلى الدوري الليبي بعد تلقيه عرضا من نادي السويحلي للانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

وكان عمرو السولية قد أنهى إجراءات تجديد عقده مع الأهلي، ولكن لم يتم الإعلان عن تجديد عقده بشكل رسمي، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة ليبيا في ظل تلقيه عرضا ماليا مغريا، من أجل تأمين مستقبله، لاسيما وأنه الفرصة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف قبل الاعتزال.

ورحب مسئولو النادي الأهلي برحيل السولية وعدم تفعيل العقد الجديد في المقابل يحصل اللاعب على عقد مالي مجزي من النادي الليبي، تقديرا لجهود السولية على عطائه مع الأهلي وعدم افتعال أية مشاكل مع الفريق منذ القدوم إليه عام 2016 وحتى الآن.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر حال حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي مبكرا، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.