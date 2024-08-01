إصابة نجم ريال مدريد بالرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية عن إصابة أحد نجوم فريق ريال مدريد أثناء مشاركته في مباراة الملكي ضد ميلان صباح اليوم الخميس ضمن لقاء ودي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن فريق ميلان من الفوز على نظيره ريال مدريد بهدف مقابل لاشىء ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم 2024-2025.

وأشارت صحيفة “ذا أثلتيك” أن سيزار بالاسيوس لاعب ريال مدريد تعرض لإصابة خطيرة بعد مرور 6 دقائق فقط على مشاركته مع ريال مدريد وتم استبداله مرة أخرى بزميله، جيريمي دي ليون.

وكان قد شارك سيزار بالاسيوس لاعب الوسط من فريق كاستيا ريال مدريد كبديل في الشوط الثاني بدلًا من لوكا مودريتش.

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وواصلت الصحيفة أن بالاسيوس قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة ومن المقرر أن يعود إلى إسبانيا غدًا، الجمعة، للخضوع للمزيد من الفحوصات والتي ستحسم ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية أم لا.