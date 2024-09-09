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كرواتيا تهزم بولندا بهدف وتستعيد توازنها في دوري الأمم الاوربية

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ياسر رشاد - القاهرة - استعاد منتخب كرواتيا توازنه في بطولة دوري الأمم الاوربية بعد فوزه على منتخب بولندا بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اوسييك الكرواتية ضمن مباريات الجولة الثانية .

وكان منتخب كرواتيا قد خسر مباراته الاولى امام منتخب البرتغال بهدفين لهدف في لشبونة وهو ما جعل مواجهته امام منتخب بولندا مباراة هامة في مشوار منتخب كرواتيا في البطولة. 

جاء هدف منتخب كرواتيا في الدقيقة ٥٢ وسجله قائد منتخب كرواتيا ونجم لوكا مودريتش .

يذكر ان المجموعة شهدت مباراة أخرى بين البرتغال و أسكتلندا وانتهت بفوز البرتغال بهدفين لهدف  .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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