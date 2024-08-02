شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد دبش ودغموم فى مباراة زد.. وعلى ماهر يمنح اللاعبين راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثنائي محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس على استاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس الخميس أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وكان النادي المصري قد أعلن رحيل الثنائي، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل لاتحاد العاصمة الجزائري، والتونسي معتز زدام والذي عاد إلى الترجي التونسي عقب انتهاء مدة إعارته للمصري دون تفعيل بند الشراء.

واقترب محمد مخلوف لاعب النادي الإسماعيلي من إتمام انتقاله إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، مجاناً، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري.



وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الاثنين المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على استاد برج العرب.

كان المصري قد خاض مساء الخميس مباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق سموحة وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف للاشئ ليتجمد رصيد المصري عند النقطة الثانية والخمسين.

وكان النادي المصري قد أعلن رحيل الثنائي، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل لاتحاد العاصمة الجزائري، والتونسي معتز زدام والذي عاد إلى الترجي التونسي عقب انتهاء مدة إعارته للمصري دون تفعيل بند الشراء.

واقترب محمد مخلوف لاعب النادي الإسماعيلي من إتمام انتقاله إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، مجاناً، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري.