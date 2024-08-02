شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يوقع على تمديد تعاقده مع بيراميدز موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز علي تمديد تعاقده مع الفريق السماوي، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين حول التمديد، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار وعدم الرحيل لاي ناد آخر داخل مصر في الفترة الحالية.

ومدد رمضان صبحي تعاقده مع بيراميدز لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، ليصبح مرتبط بعقد ساري مع بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكانت مفاوضات التمديد مع رمضان صبحي، تعطلت بعدما تعرض للإيقاف فى الفترة الماضية من قبل منظمة مكافحة المنشطات، بعدما كان علي بعد خطوة من التمديد والتوصل لاتفاق مع الادارة حول كل تفاصيل العقد الجديد، ومن ضمنها بند احقية اللاعب في الاحتراف الخارجي، حال تلقيه عرضا رسميا، وبعد انتهاء أزمة المنشطات تم تمديد العقد.وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الجونة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.