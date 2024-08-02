شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين باحتلالها المركز الـ 16 والأخير فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ودعت ملك حمزة منافسات جمباز الترامبولين بإحتلالها المركز الـ 16 والأخير فى مرحلة التصفيات لأولمبياد باريس 2024، بتقييم 9.650 في المحاولة الثانية بعد سقوظها مرتين.



ملك حمزة

فى سياق أخر، عززت الصين صدارتها لجدول ميداليات أولمبياد باريس بعد الفوز بذهبية القفز المتزامن من منصة متحركة من ثلاثة أمتار بمنافسات الغطس اليوم الجمعة.

وهذه الذهبية الخامسة للصين في هذه المنافسات بقيادة لونج داوي ووانج شونجوان بعد تسجيل 446.10 نقطة.

وحققت المكسيك الميدالية الفضية بفارق نقطتين فقط عن الصين، وهي أول ميدالية للمكسيك في هذه المنافسات.

وذهبت البرونزية إلى بريطانيا لتحقق رابع ميدالية في الغطس بألعاب باريس.

ورفعت الصين رصيدها إلى 12 ميدالية ذهبية من إجمالي 26 ميدالية، متقدمة على الولايات المتحدة (تسع ميداليات ذهبية من إجمالي 38) وفرنسا (ثماني ميداليات ذهبية من إجمالي 27).