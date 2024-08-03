شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: أتمنى تحقيق منتخبى اليد والقدم ميدالية أولمبية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن مباراة النرويج فى منافسات أولمبياد باريس كانت صعبة ولكن لا نريد المبالغة في الفرحة، مشددا على أن منتخب النرويج وصيف العالم والمباراة أمامه كانت صعبة حتى آخر ثانية في اللقاء.

وقال علي زين في تصريحات صحفية: "إننا كنا نتابع مباراة منتخب كرة القدم وكنا سعداء بوصوله إلى نصف نهائي البطولة"، مؤكدا أننا نتمنى أن يحقق منتخبي اليد وكرة القدم ميدالية أولمبية.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول إلى النقطة الخامسة بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره النرويجي، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الماضى حتى 11 أغسطس.

صوب منتخب اليد 38 تصويبة أحزر 26 هدف بنسبة 68٪؜.

جاءت الأهداف عن طريق :

يحي خالد 7 أهداف من 9 تصويبات

أحمد عادل 4 أهداف من 6 تصويبات

أحمد هشام 4 أهداف من 5 تصويبات

سيف الدرع 3 اهداف من4 تصويبات

يحي الدرع هدفين من 3 تصويبات

عمر الوكيل 3 أهداف من 6 تصويبات

هدف لكلا من محمد سند وإبراهيم المصري ومهاب سعيد.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب الفراعنة .

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد .