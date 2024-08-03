شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافى منتخب مصر فى الأولمبياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب مصر الأولمبي 71 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، والرابع في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في باراجواى.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4 بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويرصد ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى هدافى مصر فى الأولمبيات عبر التاريخ:

مصطفى رياض: 8 أهداف

مختار التتش: 4 أهداف

السيد الضظوي: 4 أهداف

علي محمود رياض: 4 أهداف

محمد صلاح: 3 أهداف

رأفت عطية: 3 أهداف

رفعت الفناجيلي: 3 أهداف

إبراهيم عادل: 3 أهداف