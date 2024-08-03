شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير استكمال مسابقة كآس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مجلس ادارة اتحاد الكرة مصير استكمال بطولة كأس مصر للموسم الجاري ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ من عدمه ويسود اتجاهين داخل المجلس الاول وهو عدم استكمال المسابقة للحفاظ علي اللاعبين إلى جانب منح المنتخب الاول التجمع الكافي وأيضا انه قد حسم الفريق الذي سيشارك في بطولة السوبر الرباعي المقرر اقامته بالإمارات ، وهو انه سيتم اختيار الفريق صاحب الترتيب الثاني فى الدورى للمشاركة في السوبر في حالة إلغاء مسابقة كأس مصر .

بينما هناك اتجاه آخر وهو لعب مسابقة كأس مصر واستئنافها عقب انتهاء بطولة الدوري بعد وصول المسابقة لدور الستة عشر إلى جانب عقود الرعاية الخاصة بالبطولة ووقتها سيتم انهاء المسابقة يوم ٣١ اغسطس و فتح القيد بعدها، وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة مع اتحاد الكرة وعامر حسين عضو المجلس والمشرف علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية من أجل التنسيق للموسم الجديد وتحديدا المعسكرات المقبلة للمنتخب في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي سيخوض فيها منتخب مصر مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب،حيث يتم مناقشة موعد انطلاق بطولة الدوري الجديد والتوقفات الخاصة بالمنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.