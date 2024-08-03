شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم يسري بدلا من مهاب سعيد فى قائمة منتخب اليد استعدادا للقاء الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى للمنتخب المصري لكرة اليد بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، استبدال مهاب سعيد باللاعب أكرم يسري في قائمة المنتخب الذي ستخوض مباراة والأرجنتين غدًا الأحد، ضمن منافسات ذلك بعد تعرض مهاب سعيد لاعب المنتخب المصري لكرة اليد لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره النرويجي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة “26-25“ في الجولة الرابعة من أولمبياد باريس 2024.

وجاءت إصابة مهاب سعيد بعد تدخل عنيف من ماجنوس جوليرود لاعب منتخب النرويج الذي حصل على بطاقة حمراء، بينما خرج مهاب محمولًا إلى خارج الملعب متأثرًا بإصابته التي كانت في منطقة الظهر.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى، وتبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، وسيقوم بإجراء أشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وضمن فراعنة كرة اليد التأهل إلى الدور ربع النهائي من الأولمبياد، وذلك بعد تحقيق الفوز على المجر والنرويج، والتعادل مع فرنسا، والخسارة من الدنمارك.

وبدأ منتخب اليد مشواره في الأولمبياد بالفوز على المجر بنتيجة “35-32“، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الدنمارك بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة “30-27“، ثم فرض منتخب فرنسا التعادل على المنتخب المصري بصعوبة بنتيجة “26-26“.